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В ХМАО на Иртыше столкнулись два теплохода

Никто не пострадал

ТАСС, 29 августа. Столкновение двух теплоходов произошло на 56-м км реки Иртыш в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Теплоход "Сергей Манякин" (ПАО "Иртышское пароходство", город Омск), двигаясь вниз по реке Иртыш, столкнулся с теплоходом "ТРБ-2", следовавшим с двумя пустыми баржами-площадками. В результате происшествия теплоход "Сергей Манякин" получил повреждения корпуса. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 28 августа, в 21:54 мск.

На месте происшествия работают сотрудники Ространснадзора. Сургутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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