В центре Москвы водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе на улице Гаврикова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

"На улице Гаврикова, у дома 4, водитель "Хёндэ-Портер" совершил наезд на девушку 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. Сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столичная Госавтоинспекция по факту ДТП проведет проверку.