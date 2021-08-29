Из реабилитационного центра под Новгородом из-за утечки газа эвакуировали 100 человек

ТАСС, 29 августа. Спасатели эвакуировали 102 человека, в том числе 50 детей, из здания реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями под Великим Новгородом из-за утечки газа в котельной. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании в котельной, она находится рядом с реабилитационным центром на Юрьевском шоссе, рядом с Великим Новгородом, в Новгородском районе. На момент прибытия пожарных подразделений возгорания не наблюдалось, но была зафиксирована утечка газа. Эвакуировали 102 человека, среди них 50 детей. Их отвели от здания. Газовые службы ликвидировали утечку", - сказала собеседница агентства. Она также уточнила, что погибших и пострадавших нет.

По факту инцидента следователи региона начали проверку. "В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за пожара на газовой котельной. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственным отделом по городу Великий Новгород следственного управления СК РФ по Новгородской области организовано проведение проверки. В настоящее время на место происшествия выехали следователи СК", - отмечается в сообщении управления.