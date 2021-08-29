В ДТП в Адыгее погибли три человека

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes столкнулся в воскресенье с грузовиком на 20-м км дороги Краснодар - Верхнебаканский в Тахтамукайском района Адыгеи, в результате ДТП на месте происшествия погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Предварительно установлено, что 33-летний житель Краснодарского края на Mercedes допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В результате ДТП сам водитель, а также два пассажира иномарки - мужчина и женщина - от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина, находившаяся в момент столкновения в этом же автомобиле, госпитализирована", - сказали в пресс-службе.

Все погибшие и пострадавшая - жители Краснодарского края. На месте происшествия несколько часов работали представители республиканской Госавтоинспекции и усиленная следственно-оперативная группа, были подтянуты дополнительные наряды ГИБДД и экстренные службы. Движение транспортных средств на участке дороги сейчас полностью восстановлено.

Полиция Адыгеи устанавливает причины и условия, способствовавшие совершению этого ДТП, а также его возможные свидетели и очевидцы. Процессуальная проверка проводится следственным подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району, добавили в пресс-службе ведомства.