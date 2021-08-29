В Новой Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Новой Москве, движение транспорта в сторону области осуществляется по дублеру. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 33-м км Калужского шоссе (в районе деревни Десна) по направлению в область водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе", - говорится в публикации.