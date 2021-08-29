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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

Убийство произошло в одной из квартир на Хабаровской улице, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого во время застолья, задержали в Москве. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина", - сказала Иванова. В отношении него возбуждено дело об убийстве.

29 августа в одной из квартир на Хабаровской улице в Москве во время застолья один из мужчин выстрелил в другого из охотничьего оружия, после чего стрелявший скрылся с места преступления.

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