В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого во время застолья, задержали в Москве. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В короткий срок по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний мужчина", - сказала Иванова. В отношении него возбуждено дело об убийстве.

29 августа в одной из квартир на Хабаровской улице в Москве во время застолья один из мужчин выстрелил в другого из охотничьего оружия, после чего стрелявший скрылся с места преступления.