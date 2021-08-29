Испанский подросток пропал без вести в Мексике после удара урагана "Нора"

МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Подросток из Испании, отдыхавший вместе с родителями на курорте Пуэрто-Вальярта в западном мексиканском штате Халиско, пропал без вести после удара урагана первой категории "Нора" по региону. Об этом сообщила в воскресенье газета El Milenio со ссылкой на обращение матери ребенка в социальных сетях.

По словам женщины, 13-летний мальчик исчез после того, как вышедшая из берегов река Куале разрушила здание небольшого отеля, в котором находилась ее семья. Губернатор региона Энрике Альфаро сообщил в своем Twitter, что сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Руководство региона привлекло к оказанию помощи жителям Пуэрто-Вальярты порядка 100 спасателей и десятки единиц техники.

"Нора" в настоящее время продолжает движение над западным побережьем Мексики. Ураган находится над штатом Синалоа. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 33,3 м/с с порывами до 42 м/с. Власти призвали население проявлять осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Ранее в текущем месяце на Мексику обрушился ураган третьей категории "Грейс". Он достиг суши ночью 21 августа в восточном штате Веракрус. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом. Разгул стихии оставил без энергоснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.