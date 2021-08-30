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Власти исключили возможность жертв в пожаре жилого дома в Милане

Эвакуированы 47 человек, их разместили в гостинице

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате пожара в многоэтажном доме на южной окраине Милана. Об этом сообщил мэр города Джузеппе Сала, побывавший на месте происшествия, сообщили в воскресенье вечером в эфире Radio 1.

Как уточнила радиостанция, власти связались со всеми жильцами, среди которых победитель фестиваля в Сан-Ремо музыкант Мамуд. 47 человек, оказались без крова и размещены в гостинице.

В здании еще работают пожарные и спасатели, которые проверяют помещения. Несмотря на то, что дом пострадал в значительной степени, огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет.

На месте побывали представители прокуратуры. По факту пожара начато следствие.

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