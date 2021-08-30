Полиция применила в Афинах слезоточивый газ на митинге против обязательной вакцинации

АФИНЫ, 30 августа. /ТАСС/. Полиция применила в воскресенье вечером на центральной площади Синтагма Афин (Конституции) слезоточивый газ и использовала водометный автомобиль против демонстрантов, выступающих против обязательной вакцинации, были задержаны 47 человек.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на площади Синтагма у стен греческого парламента собрались, по оценкам правоохранительных органов, примерно 7 500 человек, которые пришли туда по призыву различных организаций и групп в социальных сетях. Люди держали в руках транспаранты "Нет принудительной вакцинации!", "Мы - свободные граждане!", "Нет санитарной диктатуре!" и выкрикивали лозунги против властей и полиции. Некоторые из активистов держали в руках греческие флаги, кресты и иконы. Большинство из собравшихся были без масок на лицах и не соблюдали социальную дистанцию.

"Мы пришли сюда для того, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации врачей и другого медперсонала, работающего в больницах и домах престарелых. Если они не сделают прививки, то их отстранят от работы без выплаты зарплат. Заставлять их всех вакцинироваться - это фашизм", - сказал корреспонденту ТАСС демонстрант по имени Панайотис.

По словам полицейских, после двухчасового митинга из общей толпы выделилась группа молодых людей, которая начала бросать в их сторону бутылки с зажигательной смесью, камни, запускать сигнальные ракеты, намереваясь прорваться к лестнице, которая ведет от памятника Неизвестному солдату к одному из входов в парламент. Стражи порядка применили против хулиганов слезоточивый газ и пустили в ход водометный автомобиль. После этого основная часть собравшихся разошлась, но несколько десятков человек через некоторое время вернулись на площадь и вступали в словесные перепалки с отрядом спецназа, который блокировал подход протестующих к памятнику Неизвестному солдату со стороны станции метро "Синтагма".

По сообщению греческой полиции, она задержала в ходе беспорядков 47 человек, которые доставлены в Управление безопасности столичной области Аттика. Начато предварительное расследование.

В городе Салоники аналогичная акция противников принудительной вакцинации прошла в воскресенье вечером у Белой Башни, считающейся туристическим символом города. Участники демонстрации прошли мирно в центр города маршем, завершив его у памятника Александру Македонскому на набережной.

Меры правительства

Согласно решению греческого правительства, с 1 сентября будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты те работники медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном COVID-19. Обязательная вакцинация также распространяется на частных врачей и фармацевтов. Те, кто не сделает прививку, должны будут выплатить штраф.

В четверг сотни медработников и активисты их профсоюзов провели митинги в Афинах и Салониках в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19. В свою очередь министр здравоохранения Василис Кикилиас подчеркнул в эфире телеканала Skai TV, что на объявленные правительством меры "реагируют не медицинские работники, а некоторые профсоюзные деятели". По его словам, привиты уже более 94-95% врачей. Что касается медсестер, то десятки тысяч из них уже сделали прививки, сказал Кикилиас.

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400-800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе. Специалисты объясняют это распространением дельта-штамма коронавируса и тем, что население стало хуже выполнять предписания властей. 24 августа был достигнут новый максимум - 4 608 случаев заражения за сутки.

По данным на 29 августа, в стране за сутки было выявлено 1 582 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 581 315. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 636 человек. Ситуация с распространением коронавируса в стране вызывает серьезную озабоченность у властей.