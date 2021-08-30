Угрозу наводнения объявили в Новом Орлеане из-за урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Угроза наводнения объявлена в воскресенье в городе Новый Орлеан из-за обрушившегося на штат Луизиана урагана "Ида". Об этом сообщило местное отделение Национальной метеорологической службы США.

Предупреждение об угрозе наводнения распространяется как на Новый Орлеан, так и на ряд других населенных пунктов, расположенных на юго-востоке штата. Оно будет действовать по меньшей мере до 22:00 по местному времени (06:00 мск 30 августа).

Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Скорость ветра в его пределах достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.