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NBC: один человек пострадал в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке

Его жизни ничего не угрожает, отмечает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек пострадал в воскресенье в результате стрельбы на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, инцидент со стрельбой произошел примерно в 17:30 по местному времени (00:30 мск понедельника). Один человек получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Информации о стрелке к настоящему моменту не поступало.

Телекомпания отмечает, что на Таймс-сквер работают сотрудники правоохранительных органов. На странице городского полицейского управления в Twitter отмечается, что жителям и гостям Нью-Йорка следует избегать места происшествия.

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