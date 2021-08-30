В Хабаровске двое жителей получили условные сроки за попытку сбыта шкуры и мяса тигра

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил условные сроки и штрафы двум местным жителям, один из которых являлся действующим военнослужащим, за попытку сбыта дериватов амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Гарнизонным военным судом злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы от двух до двух с половиной лет условно с испытательным сроком два и два с половиной года, а также штрафы в размере 150 тысяч рублей одному осужденному и 200 тысяч рублей второму", - говорится в распространенном релизе.

Мужчин задержали весной этого года при попытке продажи шкуры, мяса и костей амурского тигра. Эксперты установили, что фрагменты животного принадлежат одной особи тигра, занесенного в Красную книгу РФ и относящегося к особо ценным видам диких животных. Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".