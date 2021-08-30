Паводок прогнозируется в Улан-Удэ после повышения уровня воды в Селенге на юге Бурятии

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге повышается, "большая вода", пришедшая с территории Монголии в минувшие выходные в Кяхтинский район Бурятии, может дойти до Улан-Удэ. Об этом сообщил в Instagram глава республики Алексей Цыденов.

"В Наушках наводнение, какого местные жители не помнят с 1993 года. Сейчас вода поднимается в Хоронхое и Уст-Кяхте. Волна придет и в Улан-Удэ. Надо готовиться", - сообщил Цыденов.

По оперативным данным, уровень воды в Селенге в пределах города Улан-Удэ составляет 219 см, за сутки прибавилось 5 см. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков в столице Бурятии начинается при уровне Селенги в 230 см, критическая отметка - 330 см.

В поселке Наушки Кяхтинского района на юге республики подтоплено 60 приусадебных участков и 18 домов, в подпольях 125 домов наблюдается выход грунтовых вод. Эвакуированы 11 человек, они разместились у родственников. В населенном пункте введен режим ЧС, подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры.

В пресс-службе республиканского правительства отметили, что подсчет ущерба и выплата компенсаций пострадавшим от паводка начнется после того, как вода спадет. "Помощь людям окажем оперативно - в части компенсации по утрате имущества, отдельно по потере урожая в огородах, утрате дров. Но также людям потребуется физическая помощь после спада воды по уборке территории участков и домов от грязи и ила, особенно одиноким людям. Будем организовывать", - сказал глава Бурятии.

Ранее Цыденов сообщал, что в последние годы на территории республики, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в Байкал, наблюдаются обильные осадки.