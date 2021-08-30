Минобороны Казахстана заявило о безопасности найденных на юге страны корпусов снарядов

НУР-СУЛТАН, 30 августа. /ТАСС/. Найденные на складе в Жамбылской области Казахстана гильзы и корпуса снарядов не представляют угрозы и являются металлоломом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

Ранее в интернете появились кадры с якобы неохраняемого склада с боеприпасами неподалеку от ресторана в Байзакском районе области, где ранее произошли взрывы на складах воинской части.

"Представленные на видео корпуса и гильзы от снарядов - это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих", - заявили в оборонном ведомстве.

По его данным, в ходе проверки было установлено, что промбаза принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью, на ее территории хранится черный лом. В пресс-службе пояснили, что Минобороны передает непригодные для использования боеприпасы в подведомственную организацию министерства индустрии и инфраструктурного развития АО "Казтехнологии", а затем "Казтехнологии" проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая содержащиеся в них взрывоопасные вещества.

В Минобороны подчеркнули, что на складе боеприпасов в Байзакском районе, где 26 августа произошел пожар с последующими взрывами, подобные боеприпасы не хранились.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более десяти взрывов. В настоящее время основные возгорания ликвидированы, однако в двух хранилищах остаются очаги тления. Эвакуированные из-за ЧП жители вернулись в свои дома. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, 98 пострадали. 29 августа в стране было объявлено днем общенационального траура.