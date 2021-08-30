В Сочи рядом с заправкой загорелся дом

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в частном доме в Сочи на площади 30 кв. м. На участке плотная застройка, рядом с возгоранием находится заправочная станция, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 30 кв. м. В 10:33 объявлена локализация возгорания на площади 35 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с горящим домом находятся заправка и автосервис, на участке плотная застройка. О пострадавших не сообщается. По данным ведомства, на месте работают 15 человек личного состава, задействовано шесть единиц техники.