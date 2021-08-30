В Белгородской области пресекли деятельность пособника террористов

ТАСС, 30 августа. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к 2,5 года в колонии, признав его виновным в информационной поддержке запрещенной в России международной террористической организации, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность пособника запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" гражданина Таджикистана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин Таджикистана оказывал информационную поддержку членам террористической организации, создавая и размещая на видеохостинге видеоролики с призывами к терроризму. Кроме того, он уговорил своего знакомого к поездке в Сирию и вступлению в ряды террористической организации.