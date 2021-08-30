СК возбудил дело после смерти 12-летней воспитанницы детского дома в Смоленской области

ТАСС, 30 августа. Несовершеннолетняя воспитанница Сафоновского детского дома - школы в Смоленской области умерла и еще одна девочка госпитализирована после отравления газовыми парами, которые они вдыхали из баллончика антиперспиранта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учреждения, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц СОГБОУ "Сафоновский детский дом - школа", повлекшей смерть воспитанницы данного учреждения (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 30 августа две несовершеннолетние воспитанницы Сафоновского детского дома - школы в гостиной вдыхали газовые пары антиперспиранта-аэрозоля. После этого девочки почувствовали себя плохо и вернулись в комнату, 12-летняя школьница скончалась. "Ее 16-летняя подруга была госпитализирована в лечебное учреждение. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за безопасность детей в учреждении.