В Астрахани загорелось кафе

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Здание кафе загорелось в Астрахани, площадь возгорания составляет около 250 кв.м. Пострадавших нет, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 11:21 мск поступило сообщение о загорании нежилого здания (кафе) в Советском районе Астрахани: ул. Моздокская, 49. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - сказали в пресс-службе.

Ликвидацию открытого горения в здании кафе объявили в 12:48 мск.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что площадь возгорания составляет порядка 250 кв. м, возгорание локализовали.