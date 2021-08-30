Более 100 человек эвакуировали в Бурятии из подтопленных паводком домов

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Вода из реки Селенги в Бурятии подтопила 140 придомовых участков и более 60 частных домов в трех населенных пунктах Кяхтинского района, эвакуировали более 100 местных жителей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В минувшие выходные "большая вода" пришла по Селенге [главный приток озера Байкал] с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в трех населенных пунктах - поселках Наушки и Хоронхой, а также в селе Усть-Кяхта.

"Из подтопленных домов эвакуированы 106 человек: 73 жителя Наушек - они разместились у родственников, а также 33 жителя поселка Хоронхой, из которых 30 также разместились у родственников, еще трое - в ПВР", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 14:00 (09:00 мск) 30 августа в поселке Наушки подтопило 50 домов (вода выше уровня пола) и 70 придомовых участков. Кроме того, в Наушках наблюдается выход грунтовых вод в подпольях 125 домов. В поселке Хоронхой подтопило 58 домовладений, в том числе 15 домов. В Усть-Кяхте подтопило 12 придомовых участков, наблюдается вода в подпольях нескольких домов.

"Жителям подтопленных домов поставляется вода, продукты питания, топливо, газ и газовые плиты. С подтопляемых зон вывозятся домашние и сельскохозяйственные животные", - отметили в агентстве.

По данным республиканского правительства, подсчет ущерба и выплата компенсаций пострадавшим начнется сразу после того, как спадет вода. "Помощь будет оказана в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи везде, где зашла вода, а если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тыс. рублей на каждого человека, - сообщили в пресс-службе. - Также пострадавшим будет оказана помощь по потерянному урожаю, компенсация будет овощами - "борщевым" набором из расчета на весь сезон". Кроме того, местные власти приняли решение оказать помощь тем, у кого произошла утрата дров.