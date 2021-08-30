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Пьяная автомобилистка в Красноярском крае сбила на обочине мать с сыном

Пешеходы получили тяжелые травмы

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Женщина, управлявшая автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбила в Енисейске Красноярского края женщину и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине. Пешеходы с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МВД.

"В Енисейске на улице Рабоче-Крестьянской 26-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Subaru Impreza, допустила наезд на пешеходов - женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине во встречном направлении <...>. Установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения, освидетельствование показало 0,97 мг/л", - сообщили в полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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