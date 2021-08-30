Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в понедельник на филиппинском острове Миндоро. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 19 км к юго-западу от муниципалитета Бонгабонг, население которого составляет около 76,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 24 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Несмотря на это, спустя 15 минут в 8 км от муниципалитета Бонгабонг произошло еще одно землетрясение магнитудой 2,2. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.