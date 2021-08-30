В России паводком в шести регионах подтоплено свыше 200 домов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 200 жилых и дачных домов, а также более 5,4 тыс. приусадебных участков подтоплено паводком в шести регионах в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день паводковая обстановка наблюдается в шести регионах - подтоплено более 200 жилых и дачных домов, свыше 5,4 тыс. приусадебных участков, два низководных моста, 124 участка автомобильных дорог и шесть социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на контроле ведомства находится прохождение волны паводка на Амуре. "Спасатели ведут подготовительные работы по защите населенных пунктов, расположенных вдоль береговой черты. Продолжается оказание адресной помощи, организация переправ через подтопленные участки. Ведутся работы по откачке паводковых и грунтовых вод", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в Крыму и Краснодарском крае подтопленных территорий нет. На месте работают комиссии по оценке ущерба, оказывается всесторонняя помощь населению.

Вместе с тем ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщили, что в Хабаровском крае уровень воды достиг отметок "опасное явление". В результате этого подтопленными оказались 33 жилых дома в 23 населенных пунктах, 1 766 приусадебных участков, 79 участков автомобильных дорог, разрушено 10 низководных мостов. "До выхода гребня паводка в Амурский лиман (ориентировочно в конце второй декады сентября) вероятно подтопление по наихудшему сценарию еще около 200 жилых домов и 50 участков автомобильных дорог", - добавили в институте.

2 сентября из-за ожидаемых сильных осадков в количестве около 65 мм в сутки ученые допускают вероятность подтопления низкопойменных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры в Амурской области, Еврейской автономной области и Приморском крае. В Приволжье подтопления пойменных участков рек возможно на территории Нижегородской области, в Татарстане и в Пермском крае.