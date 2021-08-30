Один человек погиб в ДТП в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пять, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Один человек погиб и пять человек получили различные травмы в результате ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе. По предварительным данным, водитель "Тойоты-Марк 2", выполняя маневр разворота, допустил столкновение со встречной LADA 12-й модели. После столкновения Toyota съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 24-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель LADA и четверо его пассажиров, в том числе дети двух и 11 лет, получили различные травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.