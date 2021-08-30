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Число жертв ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом увеличилось до четырех

Мужчина погиб в больнице

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Число погибших в лобовом столкновении легкового автомобиля и цементовоза на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань в Волгоградской области увеличилось до четырех человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Пострадавший, госпитализированный в Новоаннинскую ЦРБ, скончался. Медики предприняли все усилия по его спасению, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказали в пресс-службе.

Состояние второго пострадавшего, госпитализированного в Михайловскую ЦРБ, врачи оценивают как средней тяжести, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ДТП на 717-м км трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань. Водитель автомобиля "Тойота-Камри", двигаясь со стороны Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с цементовозом. Изначально сообщалось, что в результате на месте погибли трое пассажиров, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

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