Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве, совершенных под Тверью в 2004 году

ТАСС, 30 августа. Жителя Республики Чувашия арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины в Тверской области, совершенных в 2004 году. Установить личность предполагаемого преступника удалось с помощью генетической судебной экспертизы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"В рамках расследования преступления прошлых лет, совершенного на территории региона в 2004 году, предъявлено обвинение жителю Республики Чувашия в изнасиловании и убийстве местной жительницы (ч. 1 ст. 131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> В настоящий момент в отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, весной 2004 года мужчина приехал на заработки в Старицкий район Тверской области. Вечером 1 мая он пришел к дому агронома совхоза, разбил окно, проник в помещение, где изнасиловал, а затем убил женщину и скрылся. В течение 17 лет проводились оперативно-разыскные мероприятия, а в июне 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения преступления и предварительное следствие по делу возобновили. В частности изъятые с места убийства предметы отправили на генетическую судебную экспертизу. "Согласно ее заключению был выявлен генотип лица, совершившего преступление, а впоследствии и личность злоумышленника", - отметили в пресс-службе.

Мужчину 1980 года рождения задержали в Сыктывкаре, на допросе он полностью признал вину и рассказал подробности о совершенном преступлении, добавили в пресс-службе.