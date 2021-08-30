На заводе в шиитском пригороде Бейрута произошел взрыв

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва на предприятии по производству водонагревателей в шиитском пригороде ливанской столицы Бурдж-эль-Баражна. Об этом сообщил в понедельник агентству Al-Wataniya представитель полицейского управления.

"Взрыв произошел внутри помещения на заводе "Аш-Шами", на место прибыли сейчас сотрудники сил безопасности и армейский патруль, начато расследование", - указал он. По словам полицейского, среди погибших оказался хозяин предприятия.

Ранее поступило сообщение о взрыве заминированного автомобиля в лагере беженцев Шатила, который находится рядом с шиитской окраиной Бейрута. По предварительным данным, там пострадавших нет.

12 ноября 2015 года в Бурдж-эль-Баражне боевики-смертники на мотоциклах совершили серию терактов, их жертвами стали 46 человек, еще 240 получили ранения. Ответственность за эти вылазки в шиитских кварталах взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В понедельник в Ливане отмечают четвертую годовщину освобождения от банд террористов горных районов на границе с Сирией. В операции, которую проводили в труднодоступной местности военнослужащие ливанской армии, приняли участии бойцы шиитской милиции "Хезболлах".