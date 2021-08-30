Суд в Москве арестовал застрелившего знакомого во время застолья

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал 43-летнего Александра Белозерцева, обвиняемого в убийстве знакомого в ходе застолья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Преображенским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белозерцева А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в суде.

Инцидент, в причастности к которому обвиняют Белозерцева, произошел в квартире дома на Хабаровской улице. К нему в гости вместе с подругой пришел сосед. Мужчины устроили застолье, в какой-то момент их беседа переросла в ссору, в результате чего собеседник Белозерцева был убит. Следователи установили, что его застрелили из охотничьего ружья, найденного на месте происшествия. Белозерцев попытался скрыться с места преступления на своем автомобиле, но был задержан.