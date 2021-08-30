{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате взрыва у полицейского участка в Колумбии пострадали 15 человек

Неизвестные оставили взрывное устройство под сиденьем на улице

БОГОТА, 30 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва, который произошел у полицейского участка в колумбийском городе Кукута. Об этом сообщил в понедельник глава полиции города Оскар Морено.

"В 06:30 [14:30 мск] преступники оставили взрывное устройство под сиденьем на улице. В результате был нанесен ущерб нашему зданию, а также пострадали сотрудники", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована на странице полиции в Twitter.

По данным правоохранительных органов, среди пострадавших, помимо полицейских, оказались двое прохожих. Как сообщил Морено, стражи порядка были доставлены в "медицинские учреждения с акустическими травмами".

Полиция ведет расследование случившегося.

Теги
Колумбия
Машина скорой помощи, пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы
ДТП произошло на пересечении улицы Обручева и Профсоюзной, информация о пострадавших устанавливается
Читать полностью