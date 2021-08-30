В результате взрыва у полицейского участка в Колумбии пострадали 15 человек

БОГОТА, 30 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва, который произошел у полицейского участка в колумбийском городе Кукута. Об этом сообщил в понедельник глава полиции города Оскар Морено.

"В 06:30 [14:30 мск] преступники оставили взрывное устройство под сиденьем на улице. В результате был нанесен ущерб нашему зданию, а также пострадали сотрудники", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована на странице полиции в Twitter.

По данным правоохранительных органов, среди пострадавших, помимо полицейских, оказались двое прохожих. Как сообщил Морено, стражи порядка были доставлены в "медицинские учреждения с акустическими травмами".

Полиция ведет расследование случившегося.