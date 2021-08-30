{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики установили личности подростков, прикуривших сигареты от мемориала в Севастополе

По данным прокуратуры, один из них является школьником, а второй - студентом колледжа

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранители установили личности двух подростков, прикуривших сигареты от Вечного огня на мемориале павшим в годы Гражданской войны в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

"Личности двух молодых людей, которые прикуривали сигареты, и девушки, осуществлявшей видеозапись, установлены. Это местные жители 2004 и 2005 годов рождения, учащиеся общеобразовательной школы и одного из севастопольских колледжей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в настоящее время выясняются сведения об условиях проживания, обучения и иные данные об указанных подростках".

Ранее СК начал проверку в связи с появившимся в интернете видео. Будет дана не только принципиальная правовая оценка действиям подростков, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.

Мемориал был открыт 22 апреля 2021 года. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и Вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Участок набережной рядом с памятником благоустроен: высажены розы и другие растения, выложены дорожки.

Теги
РоссияСевастополь
СК возбудил дело после наезда мужчины на электросамокате на ребенка в Сочи
Инцидент произошел 22 августа
Читать полностью