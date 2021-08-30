В Волгограде задержали двух медсестер за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

ТАСС, 30 августа. Сотрудники полиции задержали в Волгоградской области двух медсестер, которые за деньги выдали около 20 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Предварительно установлено, что две медсестры районной больницы за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от COVID-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при этом медработницы вносили недостоверные сведения о пациентах в медицинскую документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр вакцинированных. "По имеющимся данным, количество обратившихся к подозреваемым граждан составляет порядка 20 человек", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские также дадут правовую оценку лицам, которые воспользовались незаконными услугами. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.