В Петербурге мужчину осудили на шесть лет в колонии за ограбление банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Антона Бородко, который в июле прошлого года ограбил банк на Васильевском острове в Петербурге более чем на один миллион рублей, приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Бородко виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Антон Бородко признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере").

Судом было установлено, что вечером 28 июля прошлого года мужчина совершил нападение на одно из отделений банка на Васильевском острове. Зайдя в помещение кассы, Бородко через оконный проем передал кассиру заранее подготовленный пакет и записку с требованием передать деньги, под угрозой применения насилия. Получив чуть более одного миллиона рублей, он скрылся с места преступления. Полицейским по горячим следам удалось разыскать 29-летнего мужчину, по месту проживания в одном из домов на 26-й линии Васильевского острова. По его словам, на этот шаг он пошел из-за потери работы.