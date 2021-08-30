Мужчина с ножом напал на полицейского в КЧР

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии (КЧР) во время доставки в отдел полиции напал на правоохранителя и нанес ему ножевое ранение в шею. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

"В дежурную часть ОМВД России по г. Черкесску от работников одной из организаций города поступило сообщение о том, что на территории находится подозрительный посторонний мужчина. На место выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по г. Черкесску. При доставлении в отдел подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Сотрудники ППС оперативно доставили раненого в больницу, ему оказана медицинская помощь", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что подозреваемый в нападении, неоднократно судимый 37-летний житель станицы Сторожевой, задержан. В отношении него следственным управлением СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").