Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в Тверской области

ТАСС, 30 августа. Два человека пострадали в городе Красный Холм Тверской области в результате взрыва газовоздушной смеси. Об этом ТАСС сообщили в районной ЕДДС.

"Да, есть такая информация [о взрыве газовоздушной смеси]", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пострадали два человека.

"Хлопок произошел в двухэтажном доме, на первом этаже, предварительная причина - бытовая", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области. По данным пресс-службы, один пострадавший получил ссадины и отказался от госпитализации, вторая женщина госпитализирована в больницу.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, пострадавшим предоставят временное жилье. Там отметили, что в результате взрыва частично разрушена внешняя стена здания. На место происшествия направлена комиссия во главе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, из дома были эвакуированы десять человек, не считая двоих пострадавших. "На данный момент есть информация об одной поврежденной квартире. Дом оцеплен, жителей туда не пускают, поэтому они не могут сейчас сказать о повреждениях в жилье. Разбор завалов будет производиться утром во вторник", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил организовать проверку по информации о хлопке газа в жилом доме и дать оценку исполнению требований законодательства по содержанию газового оборудования. "Кроме того, на месте происшествия организована временная приемная прокурора области, куда могут обратиться пострадавшие граждане", - сообщили в пресс-службе.