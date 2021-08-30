Гособвинение запросило для бывшего гендиректора МРСК Северо-Запада 15 лет строгого режима

СЫКТЫВКАР, 30 августа. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил в понедельник для бывших топ-менеджеров ПАО "МРСК Северо-Запада", обвиняемых в получении взяток, от пяти до 15 лет колонии строгого режима. Для бывшего гендиректора энергохолдинга Александра Летягина обвинение запросило 15 лет строгого режима со штрафом в 50 млн рублей и запретом занимать определенные должности на пять лет, сообщили ТАСС в прокуратуре Коми.

"В ходе прений в Сыктывкарском городском суде гособвинитель просил суд назначить Летягину наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей и запрет занимать определенные должности на пять лет", - сообщили ТАСС в республиканской прокуратуре.

По данным следствия, в 2014-2018 годах Летягин и его заместитель Павел Ширяев при посредничестве советника в управлении делами Владимира Лазуткина и замдиректора филиала "Комиэнерго" Дмитрия Вылегжанина, а с августа 2017 года и при посредничестве директора "Комиэнерго" Валерия Драйдта и его заместителя Евгения Сесюка получили от представителей коммерческих организаций около 80 млн рублей взяток за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и МРСК Северо-Запада. В связи с заключением досудебного соглашения материалы в отношении Ширяева, который признал вину и содействовал расследованию, были выделены в отдельное производство. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 30 млн рублей и запретом занимать определенные должности в коммерческих организациях на три года. После ареста его недвижимости в Австрии Ширяев оплатил 30 млн рублей штрафа. Летягин не признает вину и содержится под стражей, остальные фигуранты - под домашним арестом.

Для Драйдта гособвинение запросило 12 лет строгого режима со штрафом в 8 млн рублей и запретом занимать определенные должности на пять лет, для Сесюка - пять лет строгого режима со штрафом в 6 млн рублей, для Вылегжанина - восемь лет строгого режима со штрафом в 18 млн рублей и запретом занимать ряд должностей на пять лет, для Лазуткина - семь с половиной лет строгого режима со штрафом в 12 млн рублей.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада объединяет семь филиалов: "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго", "Псковэнерго". Территория обслуживания компании - 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек.