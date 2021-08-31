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Взрыв прогремел на сахарном заводе на востоке Мексики

Несколько сотрудников предприятия пострадали

МЕХИКО, 31 августа. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник на территории сахарного завода "Глория" в штате Веракрус на востоке Мексики, несколько сотрудников предприятия пострадали. Об этом сообщило в Twitter региональное управление общественной безопасности.

"Согласно первым полученным данным, инцидент произошел на участке по производству алкоголя, - говорится в записи. - Сотрудники полиции оказывают помощь получившим травмы". Сведений о числе пострадавших и их состоянии опубликовано не было. Пока неизвестно, что могло послужить причиной взрыва.

По данным телеканала Televisa, несколько работников предприятия могли погибнуть. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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