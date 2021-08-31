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В Новосибирске автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

В результате аварии погибли два человека, еще три человека пострадали

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три пострадали после того, как автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево в левобережной части Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

"В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Все [пострадавшие] - мужчины", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло в ночь на вторник, автомобиль Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту в сторону левобережной части Новосибирска. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в дерево.

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