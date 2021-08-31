В Колумбии двое полицейских погибли в результате устроенного наркокартелем взрыва

БОГОТА, 31 августа. /ТАСС/. Двое полицейских погибли и еще двое серьезно пострадали в результате прогремевшего в понедельник взрыва, который устроило подразделение колумбийской преступной группировки "Клан залива" (Clan del Golfo) на северо-западе страны. Об этом сообщил заместитель начальника полиции республики Гувер Пенилья.

"Был совершен теракт - взрывное устройство было установлено на дороге, которая соединяет два населенных пункта [Фронтино и Урамита]. В результате двое наших людей погибли и еще двое были тяжело ранены", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано на странице полиции страны в Twitter.

По данным правоохранителей, "за терактом стоит подразделение "Клана залива".

Ранее в понедельник еще один взрыв произошел у полицейского участка в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство было установлено на улице, недалеко от входа в здание. В результате происшествия пострадали 12 стражей порядка и двое прохожих.