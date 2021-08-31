Дело возбудили в отношении пьяной женщины, сбившей в Красноярском крае мать с сыном

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвой женщины-водителя, сбившей в Енисейске Красноярского края женщину и ее сына, когда они шли по обочине. Об этом во вторник сообщили журналистам пресс-службе краевого главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - сообщили в главке полиции. Подозреваемая задержана.

В понедельник 26-летняя женщина на Subaru Impreza сбила женщину 47 лет и ее сына, которые шли по обочине. Установлено, что она находилась в состоянии опьянения. Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.