{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело возбудили в отношении пьяной женщины, сбившей в Красноярском крае мать с сыном

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвой женщины-водителя, сбившей в Енисейске Красноярского края женщину и ее сына, когда они шли по обочине. Об этом во вторник сообщили журналистам пресс-службе краевого главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - сообщили в главке полиции. Подозреваемая задержана.

В понедельник 26-летняя женщина на Subaru Impreza сбила женщину 47 лет и ее сына, которые шли по обочине. Установлено, что она находилась в состоянии опьянения. Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Теги
РоссияКрасноярский край
Около 30 тыс. человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара
Пожар начался в середине августа на востоке Калифорнии
Читать полностью