СК проверит действия должностных лиц в истории с продажей фото красноярской девочки

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и экспертизах по ранее прекращенному уголовному делу по факту фотосъемки девочки в Красноярске, а также проверить действия должностных лиц контролирующих органов. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В понедельник в местных СМИ появилась информация, что жительница Красноярска продает на зарубежных сайтах для взрослых фото 13-летней дочери.

"Ранее в производстве следственных органов ГСУ СК <...> находилось уголовное дело по факту фотосъемки несовершеннолетней жительницы Красноярска. В результате выполнения комплекса следственных и процессуальных действий, а также получения заключения судебной экспертизы уголовное дело прекратили. В целях проверки полноты ранее проведенного расследования по уголовному делу о размещении фотоматериалов в сети Интернет с участием несовершеннолетней из Красноярска, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия А. Л. Еремину представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и экспертизах по указанному факту, а также проверить действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов", - сообщили в пресс-службе.

Также свою проверку начал аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, сообщила ТАСС детский омбудсмен Ирина Мирошникова.