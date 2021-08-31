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В Москве сотрудник магазина подрался с подростками, кидавшими в прохожих бутылки с крыши

В результате конфликта госпитализировали одного подростка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трое подростков на юго-западе Москвы устроили драку с сотрудником магазина, с крыши которого они бросали на прохожих стеклянные бутылки. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 30 августа около 19:20 мск на Профсоюзной улице, 103а. Трое подростков бросали с крыши магазина на прохожих стеклянные бутылки. Сотрудник магазина, чтобы прекратить хулиганство, также поднялся на крышу. Завязалась драка, в ходе которой участники применили газовый баллончик", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о происшествии. "В результате конфликта госпитализирован один подросток, в больнице ему была оказана медицинская помощь, взрослый и еще двое мальчиков были доставлены в отдел полиции", - сказали в главке. Полиция начала проверку.

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