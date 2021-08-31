Пострадавшие от паводка жители города на Урале получили компенсации за потерянный урожай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в начале июля жители города Верхняя Салда в Свердловской области получили компенсации за потерянный урожай, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев во вторник.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова, всего повредило 200-250 домов.

"По потере урожая [на приусадебных участках] выплачены компенсации на <…> необходимые закупки, компенсация там так и называется - за утрату урожая. А что касается восстановления земель, думаю, местные власти позаботятся о том, чтобы завести нормальный грунт и рекультивировать", - сказал Куйвашев, не уточнив сумму выплат.

Губернатор добавил, что часть других выплат пострадавшим еще осуществляется с участием оценочных компаний. По его словам, еще предстоит "огромная работа" по восстановлению жилья и предоставлению его для тех, кто утратил дома.

Куйвашев также сообщил, что восстановление дорожной инфраструктуры муниципалитета продолжится в 2022 году. "По дорогам у нас ведется все в соответствии с утвержденным графиком, но эти усилия [по восстановлению дорожных объектов] были предприняты по горячим следам. Безусловно, необходимо будет в следующем году запроектировать, пройти соответствующую экспертизу для того, чтобы компании строго по проектам начали строить и восстанавливать", - сказал Куйвашев.