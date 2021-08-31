Суд Петербурга продлил на два месяца арест вдовы рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд продлил арест вдове погибшего рэпера Энди Картрайта Марине Кохал до 30 октября. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", на срок до 30 октября", - говорится в сообщении.

Обвиняемая и ее защита просили отказать следствию и избрать домашний арест. Адвокаты ссылались на то, что следователь из раза в раз приводит идентичные основания для продления меры, но за год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и опровергается материалами дела. "Следствием было представлено заключение экспертизы, в котором отсутствует указание на причину смерти. На основании данной экспертизы можно делать вывод о невиновности Кохал, однако обвинение до сих пор с обвиняемой не снято. Все доводы, указанные следователем, являются голословными и ничем не подтверждены", - отмечают адвокаты. Защитник Кохал просил вынести частное постановление в адрес следователя за волокиту в деле.

Расчлененное тело Энди Картрайта (Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера. Ее поместили в СИЗО. Следователи считают, что она убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста.