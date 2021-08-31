При взрыве мины на севере Сирии пострадали шестеро детей

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Шестеро детей были ранены при взрыве мины в сирийской провинции Алеппо, расположенной на севере арабской республики. Об этом во вторник сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным агентства, несовершеннолетние лица в возрасте от 10 до 13 лет играли на железнодорожных путях, когда рядом с ними взорвалась мина. При взрыве дети получили ранения различной степени тяжести, все они были госпитализированы. Утверждается, что мина была заложена действовавшими в районе террористическими группировками, умышленно закладывавшими взрывные устройства для того, чтобы причинить вред военнослужащим сирийских правительственных сил и местному населению.

Ранее во вторник агентство SANA информировало о еще одном взрыве, прогремевшем в юго-западной провинции Эль-Кунейтра и унесшем жизни двух человек. Отмечалось, что взрывное устройство, заложенное неизвестными у обочины дороги на севере провинции, сработало в тот момент, когда мимо проезжал автомобиль. Находившиеся в машине двое мирных жителей погибли.