Приговор по делу обвиняемого в коррупции экс-главы МВД по Коми огласят 28 сентября

СЫКТЫВКАР, 31 августа. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд 28 сентября приступит к оглашению приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении 14 млн рублей взятки, говорится в сообщении суда.

"31 августа в Сыктывкарском городском суде бывший министр внутренних дел по Республике Коми В. Н. Половников, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст.174.1 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, легализация преступных доходов"), выступил с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату для принятия итогового решения по уголовному делу, оглашение которого запланировано на 28 сентября с 10:00 (совпадает с московским)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Половников в 2017 году получил через посредников 14 млн рублей взятки от общей суммы в размере 25 млн рублей за содействие совладельцу сыктывкарской строительной компании "Деловой альянс" Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном организованной группой, и легализации средств, полученных преступным путем. Дело Ситникова находилось в производстве следователя следственного управления МВД по Коми. По указанию министра Ситникову изменили меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде, а из предъявленного обвинения исключили квалифицирующий признак о совершении преступлений организованной группой.

Как полагает следствие, Половников получил взятку лично в июле 2017 года при посредничестве адвоката Ситникова Маргариты Мартиросян и своего знакомого, бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяз Шабаева. Часть взятки министр легализовал, купив квартиру в таунхаусе в Сыктывкаре площадью 154 кв. м и земельный участок под ним площадью 697 кв. м.

Гособвинение просило суд назначить Половникову 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 14,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности в системе МВД на пять лет, а также лишить его звания "генерал-майор" и государственных наград.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В январе прошлого года был задержан и арестован. В начале февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин уволил его с занимаемой должности.

Позиции сторон дела

Как сообщил ТАСС адвокат экс-министра Данил Шицов, в своем последнем слове Половников заявил, что невиновен и его оговорили Шабаев и Мартиросян, пытаясь избежать уголовной ответственности за мошенничество в отношении Ситникова, из которого они вытянули, по словам Ситникова, более 29 млн рублей якобы на взятки Половникову и другим высокопоставленным лицам в МВД по Коми и других правоохранительных структурах.

В своем выступлении Половников просил суд изъять из уголовного дела показания Шабаева, на котором построено обвинение, назвав их лживыми. "Как трансформировались показания Шабаева: от его встречи [с Половниковым в момент якобы передачи денег наличными] в Сыктывкаре, которую он толком не помнит, до детального описания встреч в ресторане "Царская охота" и совместного посещения бани <…>. Шабаев давал показания 11 раз, они диаметрально противоположные и непоследовательные, лживые", - сказал Половников.

Как озвучили в суде Половников и его адвокаты, Шабаев показал, что передавал деньги министру дважды: 16 июля 2017 года в размере 10 млн рублей наличными, второй платеж - 27 сентября 2017 года в размере не менее 2,5 млн рублей. Затем Шабаев увеличил сумму второй взятки до 4 млн рублей. Это потребовалось после того, как в ходе следствия всплыла переписка Шабаева с Мартиросян, когда она уточняла, как правильно обналичить деньги (в подконтрольных Шабаеву фирмах - прим. ТАСС) и какую конкретно сумму нужно внести. При этом именно в данный период и Шабаев, и Мартиросян приобрели недвижимость в Москве и другие ценности более чем на 12 млн рублей каждый, хотя накоплений для этого у них не было.

Адвокаты также обратили внимание суда на множество нестыковок в показаниях Шабаева. Его показания о личных встречах с министром в Сыктывкаре, в ходе которых он якобы передавал ему деньги в качестве взятки от Ситникова, опровергаются данными о телефонных соединениях и платежах - в описываемые Шабаевым моменты он находился совсем в других местах.

Государственный обвинитель по делу - представитель прокуратуры Республики Коми Александр Бархатов - в ходе реплик назвал несостоятельными показания Половникова, когда он, объясняя, где взял деньги на квартиру в Сыктывкаре, ремонт и обстановку в ней, сначала назвал своими кредиторами одних людей, а затем других. Гособвинитель назвал также несостоятельным объяснение Половникова, что квартира в Сыктывкаре была оформлена на родственницу супруги, чтобы ее не пришлось впоследствии делить с ребенком от первого брака.

"Сторона защиты в своем стремлении дискредитировать личности Шабаева, Мартиросян, опорочить и поставить под сомнение доказательства стороны обвинения не заметила, как Половников утратил тот положительный образ, который подтверждается характеризующими материалами. В результате Половников предстал как лицо, которое умышленно нарушает антикоррупционное законодательство, скрывая свои доходы и обязательства, тесно общается с предпринимателями и имеет перед ними многомиллионные долги, не последователен и противоречив в своих показаниях, в ходе расследования проявлял неискренность и говорил неправду следственным органам, и самое главное - пошел на такие сложные действия, чтобы его старший ребенок не мог претендовать на недвижимость в Сыктывкаре", - сказал представитель прокуратуры.