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В Чите водитель иномарки сбил двух пешеходов

После ДТП он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД

ТАСС, 31 августа. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите, после чего скрылся, но был пойман сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщили в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

"31.08 в Чите на ул. Бутина, 2, водитель автомашины Nissan Terrano, по предварительным данным, допустил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после наезда на пешеходов водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

По информации местных СМИ, пешеходами оказались парень и девушка: молодой человек скончался на месте, девушка - госпитализирована в тяжелом состоянии.

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РоссияЗабайкальский край
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