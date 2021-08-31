В Чите водитель иномарки сбил двух пешеходов

ТАСС, 31 августа. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите, после чего скрылся, но был пойман сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщили в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

"31.08 в Чите на ул. Бутина, 2, водитель автомашины Nissan Terrano, по предварительным данным, допустил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после наезда на пешеходов водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

По информации местных СМИ, пешеходами оказались парень и девушка: молодой человек скончался на месте, девушка - госпитализирована в тяжелом состоянии.