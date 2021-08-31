Более 4 тыс. тонн воды сбросили на тлеющие очаги лесного пожара в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Авиация сбросила более 4 тыс. тонн воды на тлеющие на данный момент очаги пожара на территории городского округа Первомайск Нижегородской области, сообщает в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За прошедшие сутки проводилась работа четырех воздушных судов. Авиацией произведено 25 сбросов воды объемом более 100 тонн. С нарастающим итогом - 749 сбросов объемом более 4 тыс. тонн. Всего за прошедшие сутки, 30 августа, проложено 7 км минерализованных полос, с нарастающим итогом 345 км минерализованных полос: со стороны Нижегородской области - 153 км, со стороны Республики Мордовия - 192 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 31 августа на территории городского округа открытых очагов горения нет, все очаги локализованы. Проводится проливка тлеющих очагов, опашка и прокладка минерализованных полос, а также просек, деревья спиливают, территории расчищают. Пожарно-спасательные подразделения работают в круглосуточном режиме.

"С учетом всех сил и средств к ликвидации пожара привлечено почти 2 тыс. человек и более 400 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области, закрытому городу Сарову и городскому округу Первомайск.