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Обновлено 

Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 31 августа. Гидросамолет совершил жесткую посадку в районе турбазы в Энгельсском районе Саратовской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин.

"По информации от ЕДДС Энгельсского района, в районе турбазы в Энгельсском районе жесткую посадку совершил гидросамолет. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о легкомоторном гидросамолете самостоятельной сборки. Конструкция совершила посадку на воду. В этот момент, по предварительным данным, внутри находился только пилот, который не пострадал.

Саратовская транспортная прокуратура по факту происшествия проводит проверку соблюдения законодательства.

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РоссияСаратовская область
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