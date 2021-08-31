Площадь пожара в мордовском заповеднике сократилась до 20 га

ТАСС, 31 августа. Площадь активного горения на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с пожаром борются почти месяц, сократилась до 20 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

25 августа, согласно информации сайта ГУ МЧС по республике, площадь активного горения в заповеднике составляла 112 га.

"По данным руководства заповедника, площадь активного горения в северо-западной части заповедника, по состоянию на 31 августа 2021 года, составляет 0,25 га. Руководством заповедника объявлена локализация. В северо-восточной части заповедника площадь активного горения составляет 20 га. Площадь, пройденная огнем, составляет 6300 га", - отмечается в сообщении. В тушении пожара задействованы 682 человека и 136 единиц техники.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.