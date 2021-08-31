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Молдавский боксер Белоус погиб в результате ДТП

Ему было 33 года

ТАСС, 31 августа. Участник Олимпийских игр 2012 года молдавский боксер Василий Белоус погиб в результате ДТП на 34-м году жизни. Об этом сообщает молдавский портал publika.md.

Авария произошла в Окницком районе Молдавии. Белоус не справился с управлением, автомобиль врезался в каменные ворота монастыря.

Белоус является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в полусреднем весе, многократным чемпионом Молдавии. Он выступал на Олимпийских играх 2012 года, где потерпел поражение во втором раунде.

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