Обвинение подало ходатайство об отмене экспертизы казармы ВДВ, рухнувшей в Омске

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура, по инициативе которой Омский гарнизонный военный суд ранее назначил повторную строительно-техническую экспертизу по делу об обрушении казармы в июле 2015 года в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, подала ходатайство об отмене этой экспертизы. Об этом сообщила ТАСС адвокат одного из подсудимых Светлана Кольган.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация о том, что Минобороны РФ подало в суд ходатайство о прекращении экспертных работ в здании казармы и его сносе, мотивируя это опасениями за безопасность экспертов.

"Возможно в связи с информацией в прессе или по другим основаниям прокуроры заявили сегодня ходатайство о прекращении экспертизы. Возможно, [они] целенаправленно шли к такому именно ходатайству. <…> Загадкой остается, для чего они просили ее [экспертизу] назначить", - сказала Кольган.

Она подтвердила, что представители Минобороны РФ ранее подали ходатайство о запрете работ в казарме с целью последующего сноса. По ее мнению, оба ходатайства направлены на воспрепятствование работе экспертов, а в случае их удовлетворения помешают установить истину.

Дело об обрушении казармы

Обрушение казармы в военном городке Светлом под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще один умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами.

Следствие установило, что при строительстве казармы в 1970-х годах были допущены нарушения. В 2012 году здание было признано аварийным, в нем был проведен капитальный ремонт без составления проектной документации и учета технического состояния здания. В частности, деревянные полы были заменены на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа. Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы.

Обвиняемыми по делу проходят 11 человек - это руководители ремонтировавшей казарму компании "Ремэксстрой" Александр Дорофеев и Дмитрий Баязов, бывший командир учебного центра ВДВ Олег Пономарев и его заместитель по тылу Владислав Пархоменко, бывший замруководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян, инженер-инспектор технического надзора управления Евгений Криворучко и пятеро бывших сотрудников Спецстроя РФ и его подразделений: Алексей Дубинин, Игорь Титарев, Федор Ержанин, Николай Гашенко и Григорий Годнюк.